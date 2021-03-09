Gördes'te iş merkezi ve katlı otopark için imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Gördes Belediyesi arasında Gördes'e kazandırılacak olan iş merkezi ve katlı otopark projesi için protokol töreni düzenlendi. Gördes'in işyeri ve otopark ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacak olan proje için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından imzalar atıldı.

Gördes ilçe merkezinde duyulan işyeri ihtiyacı ve otopark probleminin giderilebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğinde ilçeye iş merkezi ve katlı otopark projesi kazandırılacak. Yüzde 85'i Gördes Belediyesi, yüzde 15'i de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak olan proje için protokol töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. İşbirliği protokolüne imza atan Başkan Cengiz Ergün ve Başkan Muhammet Akyol, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi'nin birlikte gerçekleştireceği projeye imzaları attıklarını belirten Başkan Ergün, "Değerli Başkanımın iş merkezi ve katlı otopark yapılması noktasında projesi vardı. Bu noktada Büyükşehir'in de bu projeye katkı sağlayıp sağlayamayacağı noktasında bizden bir talebi olmuştu. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı kendilerine ifade etmiştik. Buradaki bu projeye yüzde 85'i Gördes Belediyesi'nce ihalesi yapılmak suretiyle, ihale bedeli üzerinden iş artışları da dahil olmak üzere yaklaşık Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşecek olan pay yüzde 15'i ihale belirlendikten sonraki rakam olacaktır. Bu da yaklaşık olarak bizim düşüncemiz 1,5 ile 2 milyon arasında bir rakama tekabül ediyor" dedi.

"Çorbada tuzumuz bulunsun istedik"

Önemli olanın ilçede vatandaşların kullanacağı en güzel yatırımlardan bir tanesinin kazandırılması olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Emeği geçenlere, destek olanlara katkıda bulunanlara başta değerli Başkanım olmak üzere bütün Gördes Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz de çorbada tuzumuz bulunsun dedik. Katkı verme kararını aldık. Onun protokol imzasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bittiğinde kurdelesini keseriz" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Gördes'e yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise, "Daha önce yine bir protokolle yarı olimpik yüzme havuzumuzu yaptık, bitirdik. Sayın Bakanımızın da uygun gördüğü bir tarihte birlikte oranın açılışını gerçekleştireceğiz. Gördesli hemşerilerimizin çok dillendirdiği özellikle dükkan, işyeri ihtiyacı ve otopark problemiyle ilgili bu proje kısmi bir problemi çözecek. Çünkü katlı otopark ve 100 araçlık. Ama kısmen de olsa belli bir bölgede hem işyeri ile ilgili hem de otopark ile ilgili bir çözüm oluşturacak. Biz de bu projeyi başlattık. İnşallah sizlerin de desteği ve katkısıyla hep birlikte tamamlamayı Cenabı Allah nasip etsin. Ben de başta sizlere olmak üzere emeği geçen katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmalar nedeniyle de teşekkür etti

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Büyükşehir Belediyesi'nce Gördes'te gerçekleştirilen diğer çalışmalar nedeniyle de teşekkürlerini iletti. Başkan Akyol, "Gördes'in bir çok yeri doğalgaz, Telekom, elektrik ve MASKİ çalışmalarından dolayı kazılmıştı. Onunla alakalı taş döşeme çalışmaları devam ediyor. Vatandaş şu anda memnun. O çalışmalarla ilgili de teşekkür ediyoruz. Güneşli ve Evciler ile ilgili çalışmadan dolayı da teşekkür ediyorum. Orası da sıkıntılı bir bölgemizdi. Gördes'e yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Salihli yoluyla ilgili de çalışma başladı. Onun için de ayrı bir teşekkür ediyoruz" dedi.