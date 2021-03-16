İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gördes'te kar yağışı etkili oldu

Manisa’nın Gördes ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle ilçe merkezi ile ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmazken, belediye ve karayolları ekipleri ise olumsuz bir duruma karşı teyakkuza geçti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.