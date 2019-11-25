Gördes'te kartpostallık sonbahar manzaraları

Manisa'nın ormanlarla kaplı olan Gördes ilçesinde, sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gördesli fotoğraf tutkunu Manisa Fotoğraf Derneği kurucu üyesi İsmail Aybey, Gördes'te sonbaharı fotoğrafladı.

Manisa'nın 110 kilometre mesafesinde yer alan Gördes ilçesinde, sonbaharın renkleri kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Sararan yaprakların ağaçlardan yerlere dökülmesi, fotoğraf severlerin tutkusu haline geldi. Gördesli fotoğraf tutkunu Manisa Fotoğraf Derneği kurucu üyesi İsmail Aybey, Gördes'te sonbaharı fotoğraflarken şunları söyledi: “Sonbahar, biz fotoğraf tutkunları için adeta bir malzeme kaynağı. Ormanlarla kaplı Gördes ilçemizde de sarının, turuncunun, kırmızının her tonunu fotoğraflamak çok güzel. Bu mevsimde tabiat tam bir renk cümbüşü. Her çektiğimiz fotoğraf adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.”