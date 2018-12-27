Gördes'te Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen, Manisa il genelinde imam hatip ortaokullarının katıldığı 'Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın finali Gördes'te yapıldı.

Gördes Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen yarışmanın güzel okuma kategorisine 24 okul, hafızlık kategorisine ise 4 okul başvuru yaptı. Jüri üyelerinin huzurunda gerçekleştirilen yarışmada Gördes İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından da ilahiler okundu. Yarışma sonunda hafızlık kategorisinde; Salihli Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Adıgüzel birinci, Salihli Şehit Prof. İlhan Varank İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beşire Öztürk ikinci, Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cennet Kübra Kıvrak üçüncü oldu.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Hamamcıoğlu birinci, Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alime Nur Yılmaz ikinci, Yunus Emre Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serra Uyar üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Genç Nidâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması programına, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.