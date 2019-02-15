Gördes'te Kurtuluş Savaşı kahramanları ilgiyle izlendi

Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen "Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımız" adlı tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesi'nin katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımız" adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Orta okul ve lise öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi ilgiyle izlenirken, öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, tiyatro gösterimini sergileyen sanatçılara hediyelerini takdim etmesinin ardından program sona erdi.