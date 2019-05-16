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Gördes'te milli mücadelede 100. yıl gençlik yürüyüşü yapıldı

Gördes’te ilçe kaymakamlığının öncülüğünde Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Gördes'te ilçe kaymakamlığının öncülüğünde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençlerin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, hükümet binası meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından başladı. İlçe girişine kadar yürüyen gençler yürüyüşü hükümet binası meydanında sonlandırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş büyük ilgi gördü.

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