Gördes'te minikler mezun oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde müftülüğe bağlı Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursunda 4-6 yaş grubu öğrencileri için yıl sonu programı düzenledi.

Gördes Belediye Kültür Sarayında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Huzurevi Müdürü Recep Demir ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticilerinin çalıştırdığı öğrenciler, hazırladıkları gösterileri ile okudukları ilahi ve dini bilgileri ile izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören program, öğrencilerin sergilediği etkinlikler sonrası minik öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ve diplomalarının dağıtılmasının ardından sonra erdi.

Şehit Makbule Hanım Kur'an Kursunda 4-6 yaş grubu için 2 sınıf açıldığı ve 24 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü öğrenildi.