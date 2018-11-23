Gördes'te öğretmenlere özel "Sıra Gecesi" programı

Manisa'nın Gördes ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Gördes İlçe Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi ilçede görev yapan öğretmenler için "Sıra Gecesi" düzenlendi.

Gördes Eğitim-Bir-Sen İl Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için "Sıra Gecesi" organize etti. Gecenin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-sen Gördes İlçe Temsilcisi Menderes Aydın, "Bugün burada her alanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ilelebet payidar kılma davamızın en sağlam kaynağı olan insanımızı,hayatın her alanı için bilgi ve beceriyle donatarak yetişen öğretmenlerimiz, geceyi gündüzüne katarak akıttıkları terle onurlu bir mesleği icra etmektedir. Kalplerinin vatan, millet, insanlık aşkı ve idealiyle dolu olduğundan şüphe etmediğimiz öğretmenlerimizi üstün gayret ve fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyor, tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyoruz" dedi.

Öğretmenler gününü kutlayan Manisa Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mesut Öner, "Eğitim-Bir-Sen'in yaptığı etkinlik bizler ve camiamız için çok önemlidir. Şimdiden emektar ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, bizlere ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Muhammet Akyol'a ve bu güzel geceyi tertipleyen Menderes Aydın hocama teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sıra Gecesi" ekibi bir birbirinden güzel parçalarıyla öğretmenlere duygusal bir gece yaşattı. "Sıra Gecesi" öğretmenlere çiğ köftesi ikram edilmesi ile sona erdi.

Gördes Belediye Kültür Sarayında düzenlenen geceye Gördes Kaymakamı Muhammet Selami Yazıcı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mesut Öner, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Eğitim-Bir-Sen İl Yönetim Üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.