Gördes'te Polis Haftası kutlamaları korona virüs tedbirleri altında kutlandı

Kuruluş yıl dönümü, Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs tedbirleri altında kutlandı.

Gördes Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Gördes İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Evsen Yozgat, Gördes İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Ercan Kartepe, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes İlçe Emniyet Amiri V. Komiser Yardımcısı Selim Elmas ve İlçe Emniyet Amirliği personeli katıldı.

Elmas ve beraberindeki polisler Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Elmas, törende yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladığımız bu mutlu günde sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Emniyet ve asayişin, huzur ve güvenin tesis ve devamı için gece gündüz demeden vatandaşımızın hizmetindeyiz. Şuan ülkenin ve dünyanın gündeminde olan salgın hastalık korona virüsü için gece gündüz ilçe giriş ve çıkışlarında ekiplerimiz hizmet veriyor. Mümkün olduğu kadar gerekmedikçe vatandaşlarımıza evde kalın çağrısı yapıyoruz. Türkiye'de tüm değerli emniyet mensuplarımızın bu bayram gününü kutluyorum." dedi.