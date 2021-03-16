Gördes'te Şehir Müzesi İçin adımlar atıldı

Manisa Belediyesi, yaklaşık 80 yıl önce yaşanan toprak kayması nedeniyle yerleşim yeri değişen Gördes'in, yeni yerleşim yerinde korunabilecek en önemli yapısı olan Hayri Büke'ye ait evde kamulaştırma çalışmasını tamamladı. Eski belediye başkanlarından ve milletvekillerinden olan Hayri Büke'nin ismini taşıyacak olan yapı Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde düzenlenecek ve şehir müzesi olarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Manisa il merkezine 110 kilometre mesafede bulunan ve eski Gördes olarak bilinen ilçe merkezi, yaşanan toprak kayması nedeniyle yaklaşık 80 yıl önce yeni yerleşim yerine taşındı. Kentteki kültürel mirası korumak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi de, yeni yerleşim yerinde en eski yapı olan Hayri Büke'ye ait evde kamulaştırma çalışması yaparak, şehir müzesi için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol; Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren ve MHP Kadın Kolları Başkanı Feride Batur ile birlikte aslına uygun olarak restore edilecek binada incelemede bulundu.

Yapının ilçede gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir değer olduğuna değinen Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hayri Büke'ye ait evin iyi şekilde korunduğunu söyledi.

Kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı yapının aslına uygun bir şekilde restore edileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkanımızın kültüre ve sanata vermiş olduğu önemin bir somut örneğini daha, bu binada görüyoruz. Gördes Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cengiz başkanımıza öneri sunulduğunda başkanımız direk kamulaştırma talimatını verdi. Kamulaştırma işlemleri bitti. Bu bina restorasyon çalışmasının ardından şehir müzesine dönüştürülecek. Gelecek nesillere kültürel miras olarak bırakılacak olan bir eser haline gelecek” dedi.