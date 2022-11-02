Gördes'te 'Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz' projesi

Manisa'nın Gördes ilçesinde hayata geçirilen "Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz" projesiyle ihtiyaç sahibi engelliler için sera kuruldu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz" projesinde engelliler için 60 metre karelik sera kuruldu. Çiğiller 75. Yıl İlköğretim Okulu arsasına kurulan seradan elde edilen gelir ilçedeki ihtiyaç sahibi engelliler için kullanılacak. Kurulan serada öğrenciler ve öğretmenler ilk ürün olan marulları ekti. Serayı inceleyen Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, "İlçe kaymakamlığımızın himayelerinde Gördes Belediye Başkanlığı ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün desteklediği 'Sevgimizi Seramızda Büyütüyoruz' projesinde seramızda ilk marul ekimi yaptık. Seramızda yetiştirilen marullarımızdan yapılan gelir ile ilçemizde ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılacaktır. Şahsım olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Seranın ilk ürünün ekimi Gördes İlçe Kaymakamı Muhammed Özyuksel, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Çiğiller 75. Yıl İlköğretim Okulu Okul müdürü Adem Dilbaz, Çiğiller Mahallesi Muhtarı Coşkun Ertaş, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.