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Gördes'te tedbirlere uymayan 12 kişiye ceza

Manisa’nın Gördes ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem ve yasakları ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem ve yasakları ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı.


Gördes'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar ve yasaklara uymayan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlal etmekten ve emniyet güçlerinin ikazlarına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü 5 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden olmak üzere toplam 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

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