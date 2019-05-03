Gördes'te Tütün Dikimleri Başladı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesinde tütün fidesi dikimleri başladı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı tütünle geçinen 350 nüfuslu Oğulduruk Mahallesinde tütün fidesi dikimleri başladı. Geçen yıl tütünden istedikleri kaliteyi alamadıkları için ilçeye bağlı birçok mahalle Antalya'ya domates seralarına çalışmaya giderken tütün veriminin bu yıl yüksek olması bekleniyor. Köydeki işçiler için tütün dikim yevmiyesi de önemli gelirler arasında yer alıyor. Tütün üreticisi Naim Ertaş, bu yıl yetiştirdikleri tütünleri en iyi fiyata satmak istediklerini belirterek, "Tütün fideleri gelişimi çok güzel, iyi bir bakım yaparak bereketli bir yıl geçirmek istiyoruz" dedi.