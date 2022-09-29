Gördes'te 'Yayalara Öncelik Duruşu' etkinliği düzenlendi

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaya Önceliği Kampanyası' dahilinde Gördes ilçesinde Fatih İlkokulu önünde düzenlenen 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, Gördes Fatih İlkokulu önünde Kaymakam Muhammet Özyüksel, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd. Bçvş. Ercan Kartepe, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik ve öğrenciler tarafından yaya önceliğine dikkat çekmek için Fatih İlkokulu önünde bulunan ışıksız yaya geçidinin bir şeridi kırmızı renge boyandı.