Gördes'te yol çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat etmesi için Gördes'te yol çalışmalarına hız verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes'teki çalışmalarını da hızlandırdı. Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler Gördes'te alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarını büyük özveriyle sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara ziyaretinde aldığı kredi onayının ardından asfalt çalışmalarına hız verdik. Bu vesileyle Manisalı vatandaşlarımıza hizmet için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.