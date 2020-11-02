Gördes'te yürütülen çalışmalarla ilgili görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Gördes'e ziyarette bulundu. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile de bir araya gelen Ertuğrul Yıldırım, Gördes'te çeşitli incelemeler gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ile birlikte Gördes'e ziyarette bulundu. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Gördes'te gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün'den bilgiler aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daha sonra Gördes Belediyesi'ne de ziyarette bulundu. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile bir araya gelen Yıldırım'a Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün eşlik etti. Ziyarette Gördes'te yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Gördes'te çeşitli incelemelerde de bulundu. İlk olarak Gördes Şehirlerarası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Gördes'te yapılacak olan Hayri Büke Şehir Müzesi'nde de incelemelerde bulundu.