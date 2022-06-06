Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Manisa'da çevreye duyarlılığı artırmak isteyen bir grup ilkokul öğrencisi, Manisa'nın doğasıyla kendisine hayran bıraktığı, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağlayan Kaya Bölgesinde çevre temizliği yaptı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen çocuklar onlarca poşet çöp toplarken, büyüklerini çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti. Necati Yıldız isimli öğrenci gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek, "Kendi adıma utandım" dedi.

Manisa Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde İstiklal İlkokulu öğrencileri Manisa merkezde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin birleştiği nokta olan Ağlayan Kaya ve çevresinde temizlik yaptı. Avlantı Çeşmesinden 7 Kızlar Türbesi Parkına kadar yaklaşık 500 metrelik yol boyunda çevre temizliği yapan çocuklar sadece yarım saatte 250'den fazla çöp poşetini çoğu plastik atık olan çöplerle doldurdu.

Çevre kirliliğine elveda

‘Çevre Kirliliğine elveda' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katılan İstiklal İlkokulu öğrencilerinden Yağmur Esen, “Doğamızı temiz tutmalıyız. Doğayı insanlar kirletince içim kötü oluyor.” derken, Pırıltı Aysima Doğancı, “Çevreyi çok kirletiyorlar. Çevreyi kirletenleri uyarmalıyız. Çevre kirlenince doğamız ve havamız da gider. Doğamız olmazsa biz de nefes alamazdık her yer çöp olurdu” dedi.

Elif Sena isimli öğrenci, “Bizden önceki insanların yaptığı hataları biz yapmayacağız. Bazı insanlar çöpleri çöpe atmıyor ama bizler çöplerimizi çöpe atarak doğru bir davranış yapıyoruz.” diye konuşurken, Yusuf Demir isimli öğrenci de, “Çevreye çöp atanları uyarmalıyız. Hayvanların yaşaması için çimenlere çöp atmamalıyız. En önemlisi plastik poşet kesinlikle atmamalıyız. Bunları denize de atmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Meriç Sağlam, “İnsanlar nasıl evine çöp atmıyorsa doğaya da çöp atmamalı bunu nasıl yapıyorlar çok şaşırıyorum” diyerek gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını belirtirken, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ise şunları söyledi: “Bu hafta Çevre Haftası olması münasebetiyle biz de katkıda bulunalım, çocuklarımıza doğa sevgisini aşılayalım diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile çevre etkinliği düzenliyoruz. İnşallah çocuklarımız da bunun bilincine varacak. Gelecek nesillerimize doğamızı koruyarak aktarmayı sağlayacağız.”

“Kendi adıma utanıyorum”

Gördüğü manzara karşısında kendi adına utandığını belirten ilkokul öğrencisi Necati Yıldız, “Ben bu çöplerden çok şikayetçiyim. Kendi adıma da utanıyorum. İnsan mıyız biz. Değiliz. Bu yerlere niye çöp atıyorsunuz. Dünya bizim evimiz. Geleceğimizin iyi olmasını istiyorsanız yerlere çöp atmayın” şeklinde konuşurken, Damlanur Kaya ise, “Çevremizi korumalıyız ki bizden sonraki çocuklara da bu güzel doğa kalsın.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Çınar Gültekin, “Doğayı korumak istiyorsak çöpleri çöp kutusuna, geri dönüşüm olanları da geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Doğada kir adına hiçbir şey kalmamalı.” dedi.

Yarım saatte 250 çöp poşeti doldu

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, “1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftasını kutluyoruz. Şehzadeler ilçesindeki Ağlayan Kaya önündeki parkta İstiklal İlkokulu öğrencileriyle çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstiklal İlkokulu Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bize STK'lardan da destek geldi. Çocuklarımızla birlikte 250 adet çöp poşeti tamamen doldu. Şunu fark ettik. Genelde toplanan çöpler ambalaj atıkları, Cipsler, su şişeleri. Ağlayan Kaya çevresinde piknik yapan piknikçilere şunları söylemek istiyorum: mutlaka piknikten sonra temizlik yapılması gerekiyor. Toplanan ürünlerin yarısı cam şişe. Bunlar doğaya zarar verdiği gibi malum güneşin etkisiyle yangın tehlikesi de oluşturuyor. Çevre hepimizin sahiplenmesi gereken, herkesin sahiplenmesi gereken, her yönüyle sahiplenilmesi gereken bir konu. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencileriyle birlikte etkinliğe katılan İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Saka ise şunları söyledi: “Türkiye Çevre Haftasıyla ilgili toplandık. Müdürlüğümüzün önderliğinde yapılan bir program. Kirli çevreye elveda dedik bugün öğrencilerimizle beraber. Öğrencilerimize çevre temizliğinin olumlu etkilerini bir nebze de olsa gösterebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımızın katkılarıyla ileride çevremiz doğamız çok daha yaşanabilir olacak.”

Çöp toplama etkinliği Yedi Kızlar Türbesi Parkında sona ererken İstiklal İlkokulunun bahçesinde öğrencilere lokma ikramında bulunularak çevreye sağladıkları katkı dolayısıyla çocuklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.