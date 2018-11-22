Görevden alınan MHP Alaşehir teşkilatından birlik ve beraberlik toplantısı

MHP Genel Merkezi tarafından 20 Kasım tarihinde görevden alınan MHP Alaşehir İlçe Teşkilatı'nın 19 yönetim kurulu üyesinden 15 yöneticisi Alaşehir Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak ile bir araya geldi.

Partinin genel merkezi tarafından yapılan değişimin bir bayrak yarışı olduğunu belirten yöneticiler dün olduğu gibi bugün ve yarın da Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından yeni atanacak İlçe Teşkilatı'nın yanında olduklarının altını çizdi. Üyeler, bugünden itibaren 31 Mart'ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için var güçleriyle çalışacaklarını ve Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını Alaşehir'den indirmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini söyledi.

Başkan Uçak: "Açık ara oy farkıyla kazanacağız"

Toplantıda söz alan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise katılımları sebebi ile tüm yöneticilere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını, bir davanın temsilcileri olduklarını ve burada gösterilen birlik beraberliğin ise 'dosta güven düşmana korku' verdiğini söyledi. Makamların gelip geçici olduğunu beyan eden Ali Uçak, bu toplantının kendisini çok mutlu ettiğini, gece gündüz demeden hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ve yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerini açık ara oy farkıyla kazanacaklarını belirtti.