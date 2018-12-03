Görme engelli öğretmenden Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görme engelli öğretmen Süleyman Boztepe, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle etkinlik düzenledi.

Mimar Sinan İlkokulunda görevli görme engelli rehberlik öğretmeni Süleyman Boztepe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Nazmiye Pars'ın da desteğiyle engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle kent meydanında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve öğrenciler gözleri bağlanarak beyaz bastonla engelliler için ayrılan yolda yürüyüş yaptılar. Vatandaşların da ilgiyle izlediği etkinlik sonunda Kaymakam Kılınç ve Başkan Selçuk, etkinliği düzenleyen öğretmen Süleyman Boztepe'yi teşekkür ederek kutladılar.

Rehberlik öğretmeni Süleyman Boztepe, ''Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yaptık. Amacımız biz görme engellilerin zorluklarını gören gözlere de yansıtmaktı. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim" dedi.