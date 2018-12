Görme engelliler için tasarlanan haritalar sergilendi

Manisa'da Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından görme engelliler için hazırlanan Dokunsal Haritalar ve Dokunsal Eğitim Materyalleri Sergisi beğeni topladı.

Manisa'da Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından görme engelli bireylerin eğitimde kullanmaları amacıyla Dokunsal Haritalar ve Dokunsal Eğitim Materyalleri hazırlandı. Haritalarda yer alan farklı tipteki kabartmalar ile görme engelli bireyler de haritadaki bölgeleri okuyabilecek. Hazırlanan haritalar okulda sergilendi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ve görme engelli öğrenciler tarafından ziyaret edilen sergi büyük beğeni topladı. Proje hakkında bilgi veren Coğrafya Öğretmeni ve Proje Danışmanı Sözer Vurgun, "Okulda ki gönüllü öğrenciler ve gönüllü bireylerden oluşan bir ekip bütün bu dokunsal eğitim materyallerininin masraflarını da kendileri karşılayarak hazırlıyorlar. Söz konusu eğitim materyallerinde her unsur farklı bir doku ile ifade ediliyor. Örneğin; Türkiye'nin coğrafi bölgelerini gösteren haritada her bir bölge ayrı dokudaki bir kumaşla, farklı renklerde ve kabartma olarak gösteriliyor yada Dünya İklim haritasında her İklim bölgesi farklı bir doku ile gösterilirken haritanın lejant kısmında dokuların karşılığı açıklanmaktadır" dedi.

Öte yandan proje kapsamında model küreler, 16 farklı dokunsal zeka oyunu, görme engelli çocuklar için dokunsal hikaye kitapları, dil öğrenme kartları, tarih-coğrafya ve biyoloji atlasları, matematik, kimya fen dersi materyalleri de hazırlandı.