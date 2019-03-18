İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo’nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo'nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.


Tüm maliyetleri Salihli Belediyesi tarafından karşılanıp, Kabazlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nun açılışında gerçekleştirilen, Grand Prix Turnuvasına 130 milli atıcı katıldı. 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvada Ulusal Ligde 1. Erdinç Kebapçı, 2. Oğuzhan Tüzün, 3. Serhat Avcı, Bölgesel Amatör Ligde 1. Hasan Cezayirli, 2. Mutullah Erkoç, 3. Erdal Çiftçi, bayanlarda 1. Nihan Gürer, 2. Dilara Kızılsu, 3. İrem Doğançay, Genç Erkeklerde 1. Selahattin Özer, 2. Mehmet İşcan, 3. Bora Ambarcılar oldu.


Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türkiye'nin 7. büyük, Ege Bölgesinin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonumuz, ülkemize, Salihlimize, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile tüm atıcılarımıza ve avcılarımıza hayırlı olsun.” dedi.


Dereceye giren atıcıların ödüllerini ise Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra davetliler tarafından verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.