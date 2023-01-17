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Grup şampiyonu oldular sırada Türkiye Şampiyonası var

Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Kız Badminton Takımı, Uşak’ta yapılan Okul Sporları Grup Müsabakaları’nda birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Kız Badminton Takımı, Uşak'ta yapılan Okul Sporları Grup Müsabakaları'nda birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Badminton Grup Müsabakaları'nda Manisalı sporcular grup şampiyonu oldu. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Kız Badminton Takımı, rakiplerini yenerek grup birincisi oldu ve 17-19 Şubat tarihlerinde Erzincan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıların devamını dileyerek, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururumuz olan kızlarımız, başarılarını okul takımında da sürdürüyor. Bu yıl her branşta olduğu gibi badmintonda da madalya sayımızı artırmak istiyoruz. Takımımızın daha iyisini başarıp Türkiye derecesi elde edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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