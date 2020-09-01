Güneş Mahallesi Kur'an Kursuna kavuştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ve hayırsever Şerif Genç'in katkı ve destekleriyle Güneş Mahallesinde yapımı tamamlanan Kur'an Kursu hizmete başladı.

Salihli'nin Güneş Mahallesi'nde hayırsever Şerif Genç'in katkıları, belediye tarafından da projelendirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Güneş Camii Kur'an Kursu, hizmete açıldı. Belediye-vatandaş işbirliğinde tamamlanan Kur'an Kursunda, 175 metrekarelik toplam alan üzerinde 2 derslik, bay-bayan tuvaleti, morg ve gasilhane ile abdest alma şadırvanı yer alıyor.

Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti

Güneş Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ergin ve Hayırsever Şerif Genç de, Kur'an Kursu'nun projelendirme ve çevre düzenlemesinde katkıda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Salihli Belediyesi olarak hizmet noktasında her zaman vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Zeki Kayda, “Belediyemiz tarafından projelendirme ve çevre düzenleme çalışmaları hazırlanarak hayırsever vatandaşımız Şerif Genç'in katkı ve destekleriyle Güneş Mahallemize kazandırdığımız Kur'an Kursumuz hizmete açıldı. Güneş Camiinde 175 metrekarelik toplam alan üzerinde 2 derslik, bay-bayan tuvaleti, morg ve gasilhane ile abdest alma şadırvanının da yer aldığı Kur'an Kursumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Belediye-vatandaş işbirliğinde tamamlanan Kur'an Kursunun yapımına sağladığı katkılardan dolayı hayırsever hemşehrimiz Şerif Genç ile Güneş Mahalle Muhtarımız Bayram Ali Ergin'e teşekkür ediyorum. Güneş Mahallemize hayırlı olsun” dedi.