Güney Korelilerin ağzı Salihli kirazıyla tatlanacak

Türkiye ile Güney Kore arasında yaş sebze meyve alımı için devletler arası yapılan protokol doğrultusunda Güney Kore heyeti, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ege Bölgesi'nin en büyük kiraz bahçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki ve Bitkisel Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper başkanlığında, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Uzmanı Serkan Soykan ve Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Uzmanı Funda Filizer ile birlikte Salihli'ye gelen Güney Kore Devleti Hayvan ve Bitki Karantinası Ajansı uzmanları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Salihli'nin Kemer Mahallesinde örtü altında kiraz üretimi yapan, AA Grup Şirketine ait 560 dekarlık kiraz bahçesinde inceleme yaptı.

Kemer Mahallesinde kiraz üretimi yapan, AA Grup Şirketine ait 560 dekarlık kiraz bahçesinde incelemelerde bulunan heyet, İşletme Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş'tan bilgi aldı. Modern yetiştiricilik yaptıklarını belirten Altuntaş, kaliteli ürettikleri kiraz hasadının ise Haziran ayı itibari ile başlanacağını söyledi.