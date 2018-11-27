Güneydoğu gazisinden Başkan Yaralı'ya teşekkür

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde 6 ay önce terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen roket saldırısında yaralanan Alibeyli Mahallesinden Jandarma Er Mustafa Akkaynak, tedavisi boyunca kendisiyle yakından ilgilenen ve her türlü desteği sağlayan Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya, anne ve babasıyla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gazi Mustafa Akkaynak ziyarette yaptığı açıklamada, vatani görevini yaptığı Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Yukarıgöklü köyündeki Jandarma karakoluna 15 Mayıs 2018 tarihinde terör örgütü PKK üyelerince roket saldırısı düzenlendiğini anımsattı. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine ve bacaklarına isabet eden şarapnel parçalarından dolayı yaralandığını ve yürüme güçlüğü çektiğini ifade eden Akkaynak, bir süre hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi. Tedavisi boyunca Başkan Yaralı'nın kendisiyle yakından ilgilendiğini ve ihtiyacı olan akülü engelli aracını Başkan Yaralı'nın hediye ettiğini anlatan Akkaynak, bundan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve milletimizin bugün bağımsız bir şekilde tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir” dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayarak cepheden cepheye koşan gazilerin bu ülkenin yaşayan kutsal değerleri olduklarını ifade eden Başkan Yaralı şunları söyledi:

“Gazilerimiz medar-ı iftiharımız olmakla birlikte, vatanseverlikte ve kahramanlıkta hiç tartışmasız yaşayan en büyük örneklerdir. Gazilerimiz cephelerimizin geçilmez surları olmuş, bin yıldır bu toprakların bölünmez bütünlüğünde büyük pay sahipleridir. Türk milletinin övünç kaynağı olan gazilerimiz aynı zamanda tarihimizin de aynası olmuştur. Belediye olarak, gazilerimize layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde ilgileniyoruz. Bundan sonra da bütün imkânlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz."