Günlük yaşamdaki stres ve duruş bozuklukları boyun ağrısına neden olabilir

Dr. Birzat Emre Gölboyu, günlük yaşamdaki stres ve duruş bozukluklarının boyun ağrısına sebep olabileceğini belirterek boyun ağrısı hakkında bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Birzat Emre Gölboyu, “Boyun ağrısının en sık görülen nedeni boyun bölgesindeki kaslarda ve bağlarda meydana gelen zorlanma, gerilme ve burkulmalar olup birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Genellikle kasları zorlayan kötü bir pozisyonda uzun süre sabit durmak, yanlış pozisyonda ve uygunsuz yatak-yastık kullanımı buna neden olabilmektedir. Boyun ağrısı 3 aydan uzun süredir devam ettiği zaman kronik olarak kabul edilir. Bu durum omurga ve çevre anatomisindeki pek çok bozukluktan kaynaklanabilmektedir.” dedi.

Gölboyu, uzun süreli olan kronik ağrıların sebeplerinin ise; boyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerde dejenerasyon olması, boyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerin sinirlere baskı yapması olan boyun fıtıkları, boyun bölgesindeki omurların birbiriyle yaptığı faset eklem isimli eklemlerin kireçlenmesi, fıtık, kireçlenme gibi nedenlerle omurganın içinden sinirlerin geçtiği omurga kanalının veya sinirlerin dışarı çıktığı foramenlerin boyun bölgesinde daralmasıyla ortaya çıkan omurilik ve sinir sıkışmaları olduğunu belirtti.

Gölboyu açıklamasını şöyle tamamladı: “Sizin de 3 aydan uzun süren ve basit ağrı kesiciler, sıcak-soğuk uygulama gibi tedavi yaklaşımlarına yanıt vermeyen boyun ağrılarınız varsa Algoloji hekimine başvurup ağrının nedeninin saptanması ve buna uygun ileri tedavilerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz.”