Günyaka'da su baskınları son bulacak

MASKİ Genel Müdürlüğünün Sarıgöl'ün Günyaka Mahallesinde dere yataklarının temizlemesinin ardından başlattığı yerinde dökme kutu menfez çalışmaları devam ediyor. Çalışmayla su baskınlarının önüne geçilerek, dere geçişleri daha güvenli bir hale getirilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Günyaka Mahallesinde iki ayrı noktada toplam 35 metrelik yerinde dökme kutu menfez çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Aşırı yağışlardan etkilenerek sel felaketine neden olan derenin temizlik çalışmalarının ardından başlanan menfez çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sel felaketlerinin önüne geçilecek ve dere geçiş noktaları daha güvenli olacak.

“Günyaka, daha yaşanılabilir bir yer olacak”

Çalışmalar hakkında konuşan Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ ekiplerine teşekkür ederek, “MASKİ ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra dere geçişlerimiz daha güvenli olacak. Yerinde dökme kutu menfez çalışmalarının tamamlanmasıyla derede oluşan tıkanıklıkların önüne geçilerek mahallemiz su baskınlarından kurtulacak. Mahallemiz daha yaşanılabilir bir yer olacak” diye konuştu.