Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 2 atı itfaiye kurtardı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 2 sahipsiz at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi mevkiinden geçen Gürdük Çayı'nda vatandaşlar tarafından çay içinde bağlanmış ve terk edilmiş bir şekildeki 2 atın durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar merkez ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çayın her iki kenarına bağlanmış halde 2 at buldu. Çayın içine giren itfaiye ekipleri atları ürkütmeden bağlandıkları yerden çayın kenarına çıkararak kurtardı. Atların sahipsiz oldukları belirtilirken atları kim ya da kimlerin çayın içinde bıraktıkları araştırılıyor.