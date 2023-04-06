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Güreş Federasyonu Manisa İl Temsilcisi belli oldu

Yunusemre Belediyesi Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyonu il temsilciliğine atandı.


Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Denktaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş ise, “Manisa'da Yunusemre güreşleri ile şahlanan ata sporunu daha ileri götürmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın” dedi.

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