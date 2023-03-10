Güreşte Manisa'yı Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu temsil edecek

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, Manisa'da yapılan Okullararası Serbest Güreş İl Birinciliği'nde ilçeye madalyalarla dönerken, bölge yarışmalarında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Manisa'da gerçekleştirilen Okullararası Serbest Güreş İl Birinciliği'nde Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu, 2 birincilik ve 1 ikincilik alarak bölge finallerinde Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

"Sarıgöl'ün bileği bükülmez"

Okul sporcularını tebrik eden ve kutlayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası İl Birinciliği maçlarında ilçemiz Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Sarıgöl'ü temsil ederek 2 il birinciliği, 1 il ikinciliği madalyası almışlar ve bölgede yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazanmışlardır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyoruz" dedi.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Manisa'da yapılan müsabakalarda 44 kilogramda Ahmet Can Sönmez ve 57 kilogramda Ramazan Sezer Cüce il birincisi oldu. 52 kilogramda ise Şevket Ali Taşçı isimli öğrencimiz il ikincisi oldu. Öğrencilerimize teşekkür ederim. Güreşte Manisa'ya en iyi şekilde temsil edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim."