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Güvenli traktör kullanımı hakkında seminer

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Trafik Timleri tarafından traktör kazalarından kaynaklı meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla seminer düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Trafik Timleri tarafından traktör kazalarından kaynaklı meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla seminer düzenlendi.



Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda traktör sürücülerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi maksadıyla traktör kullanımında güvenlik kuralları, devrilmeye karşı koruyucu çatı sistemi rops demiri, flaşörlü lambalar, reflektör takılması, yokuş aşağı inerken vitesten çıkarılmaması konularında 20'si mahalle muhtarı toplam 45 vatandaşa seminer verildi. Seminere, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de katıldı. Seminerin ardından katılımcılara 100 adet üçgen reflektör ve 200 adet bilgilendirme broşürü, kalem ve araç kokusu dağıtıldı.

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