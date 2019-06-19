İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Köprübaşı’nda toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Köprübaşı'nda toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.


Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde araçlar klima kontrolünden, engelli rampasına kadar birçok konuda denetlendi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı'nda da toplu ulaşım hizmeti veren araçlar A'dan Z'ye kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde klima kontrolünden, engelli rampasına ve yaka kartına kadar birçok alanı titizlikle inceledi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.