İhlas Haber Ajansı

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Güvenlik görevlisi kalbine yenik düştü

Manisa’da çalışan Salihlili güvenlik görevlisi Müslüm Avşar (36) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'da çalışan Salihlili güvenlik görevlisi Müslüm Avşar (36) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Güvenlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk babası 36 yaşındaki Müslüm Avşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi Avşar'ın ani ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.


Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Müslüm Avşar, Salihli'ye bağlı Kemer Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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