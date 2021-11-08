Güzel havayı fırsat bilenler Ortaköy'ü tercih etti

Mehmet Çerçi, Ortaköy Mesire alanında vatandaşlarla buluştu.

Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandırdığı örnek projeler arasında yer alan Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı doğaseverlerin gözde mekanlarından biri haline geldi. Mehmet Çerçi, hafta sonu güzel havayı fırsat bilerek Ortaköy Mesire Alanında piknik yapan ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi çocuklarla da yakından ilgilendi. Doğayla iç içe olan projenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, Ortaköy Mesire Alanının şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ortaköy'de güzel bir mesire alanı yaptık. Her türlü sosyal ihtiyaçlar bu alanda düşünüldü. Piknik alanları, spor alanları, kapalı mekanlar, satış büfeleri ile çok güzel bir alana kavuşan Ortaköy Mesire Alanımızda vatandaşlarımız aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Alana çevre il ve ilçelerden de yoğun talep var. Bütün vatandaşlarımızı bu alana davet ediyoruz” dedi. Vatandaşlar ise kendilerine böyle güzel bir mesire alanı kazandıran Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.