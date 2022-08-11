Güzelyurt Çocuk Kültür Merkezinde kayıtlar başladı

Çocukların keyifle vakit geçirdiği Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 3-5 yaş aralığı miniklere yönelik 2022-2023 yılı kayıtları başladı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2022-2023 yılı eğitimler için kayıtlar başladı. Merkeze kayıt yaptırmak isteyen veliler, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:36/A adresindeki merkeze gelerek kayıt yaptırabilir ya da 0236 233 31 21 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabilir. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen eğitimlere ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni eğitim-öğretim yılında merkezin kapılarını yine miniklere açacaklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okul öncesi eğitimine çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz için kayıtlarımız başladı. Tüm öğrencilerimizi bekleriz” dedi.