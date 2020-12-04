Güzelyurt'ta 30 bin metrekarelik atıl alan peyzajla can buldu

Manisa'daki yeşil dokuyu arttırmak için yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde atıl durumda bulunan alanda 30 bin metrekarelik peyzaj alanı oluşturdu. Karaçay Deresi ve 301 Maden Şehidi anısına oluşturulan ormanın çevresi peyzaj uygulamasıyla vatandaşların rahat nefes alabileceği bir koru haline getirildi.

Manisalılara daha güzel, daha yeşil yaşam alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi ve 301 Maden Şehidi anısına oluşturulan ormanın çevresinde yer alan atıl alana peyzaj uygulamasıyla can verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile atıl durumda bulunan 30 bin metrekarelik alanda 625 adet çınar ağacı dikildi. Ayrıca alanın çimlendirilmesi noktasında da yaklaşık 8 ton çim tohumu kullanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

"Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçtik"

Bölgenin çehresini değiştiren peyzaj uygulaması hakkında bilgiler aktaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madenciler anısına burada 301 tane çam ağacı dikilmişti. Bu alan bakımsız durumdaydı. Burada Güzelyurt'ta ikamet eden vatandaşlardan gelen talepler üzerine peyzaj uygulanması konusunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e sunduk. Başkanımızın da talimatları ile burada çalışmaya başladık” dedi.

"Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği bir koru oldu"

Çalışmaların başarıya ulaştığını ve alanın yemyeşil hale geldiğini dile getiren Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Burada 625 tane çınar ağacı kullandık. Yaklaşık 8 ton da çim tohumu kullandık. Otomatik sulama, ağaç dikimi ve peyzaj çalışmalarını tamamen kendi ekiplerimizle yaparak 30 bin metrekarelik bir peyzaj alanı oluşturduk. Bu pandemi döneminde de vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği bir koru oldu” ifadelerini kullandı.