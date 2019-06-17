Güzergah saatlerine uymayan halk otobüslerine ceza

Yapılan denetimlerde güzergah saatlerine uymayan ve zamanında çıkış yapmayan 44 toplu taşıma aracına cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahatı ve refahı için hizmetlerine ve yatırımlarına devam ederken, uygulamış olduğu projelerde de denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Toplu ulaşımda dönüşüm hamlesiyle ve güzergahların yenilenmesiyle birlikte vatandaşların daha rahat etmesi bunun yanında seyahat sürelerini de kısaltmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyesi denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların akşam ve gece saatlerinde mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşımda gece denetimi yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri özel halk otobüslerinin güzergah için saatlerinde denetim yaptı. Denetim hakkında bilgi veren Toplu Taşıma Müdürü Selçuk Bozkurt, yapılan denetimin amacının vatandaşların güvenli, rahat ve zamanında ulaşımlarının sağlamaya yönelik olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi. Bozkurt, yapılan denetimlerde güzergah saatine uymayan ve zamanında çıkış yapmayan 44 toplu taşıma aracına cezai işlem uygulandığını kaydetti.