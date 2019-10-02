'Hababam Sınıfı' Akhisar'a geldi

Rıfat Ilgaz'ın ilham verdiği ve Ertem Eğilmez'in yönettiği “Hababam Sınıfı” filminin hayatta kalan unutulmaz oyuncuları Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Akhisar Kitap Günleri'ne katıldı.

'Hababam Sınıfı' isimli filmin çoğunlukla ilk 3 bölümünde rol almış 11 oyuncu Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda Akhisarlılarla buluşarak filme ait anılarını anlattılar. "Postal Rıza" lakaplı Ercan Gezmiş filmi daha nice kuşakların seyredeceğini dile getirdi. "Ne mutlu ki bu projeye imza atmışız" diyen Gezmiş, "Bunun çok büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu onuru ve gururu da sizler veriyorsunuz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hababam Sınıfı oyuncuları olarak, inanılmaz büyük bir aileyiz. Şartlar imkan verseydi de tam Hababam Sınıfı olarak gelseydik. Her gün birbirimizi ararız. Bir sloganımız var, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin, ‘Hababam Sınıfı'nın bu kadar yıl sonra bile seneler boyu nesillerce izlenmesinin sebebi nedir?' sorusuna "Kalem Şakir" karakterini canlandıran Bülent İğdiroğlu, "Hiç kimse rol yapmadı ve herkes kendisini oynadı. Ertem Eğilmez gibi bir üstatla bu film çevrildi. Salt bir komedi değildi. Düşündüren, hüzünlendiren, sevindiren ve güldüren bir filmdi. İzleyiciler filmlerde kendilerini buluyordu" yanıtını verdi.

Akhisar Belediyesini de ziyaret eden Hababam Sınıfı oyuncularını Belediye Başkanvekili Ruhan Tatlıdil ile Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili karşıladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini ileten oyuncular Akhisar'da olmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Belediye Başkanvekili Ruhan Tatlıdil, “Filmleriyle büyüdüğümüz değerli oyuncularımız ile karşılaşmak gerçekten heyecan verici. Sizleri Akhisar'ımızda ağırlamak bizim için büyük bir onur. Bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, ebediyete uğurladığımız Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncularını saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.