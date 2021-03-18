Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Manisa'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 mahalle projesi ile Kula'nın Hacıtufan Mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 5 kilometre içme suyu ve 4 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu. Yapılan çalışma ile mahalle modern bir görünüm kazandı.

Büyükşehir ve MASKİ ile Kula değişiyor

Yapılan çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte mahallede incelemede bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallede önemli bir çalışma yaptığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde Hacıtufan'a güzel bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda mahallemiz alt ve üstyapı çalışmaları ile modern bir görünüme kavuştu. Hizmetlerinden ve bizlere de desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Mahallemiz adeta şehir görünümü kazandı”

Hacıtufan Mahalle Muhtarı Yahya Dokuzlu, “Hacıtufan Mahallemiz, yapılan çalışmalarla sağlıklı ve modern bir yapıya kavuştu. Kilit parke taşı ile sokaklardaki çalışmalarımız tamamlandı ve mahallemiz, adeta şehir görünümü kazandı. Bizler yapılan hizmetlerden memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Başkanımız, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.