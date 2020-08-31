Hafif ticari araç saman yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

Manisa'da hafif ticari aracın saman balyası yüklü traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu yönüne doğru seyir eden H.G. idaresindeki 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden B.G. yönetimindeki 45 C 8797 plakalı saman balyası yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yatarken, römorkundaki saman balyaları yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü B.G. ile hafif ticari araç sürücüsü H.G. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Saman balyaları sebebiyle kısa süreliğine kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.