HAK-İŞ büyümeye devam ediyor

HAK-İŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Karafil, “Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için çalışıyoruz. Bize inanan ve güvenen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, 2021 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Karafil, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için çalışıyoruz. Bütün zorluklara rağmen, yürüdüğümüz kutlu yolda bize inanan ve güvenen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ'in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin gücünün HAK-İŞ'in gücü olduğuna gönülden inanıyoruz. HAK-İŞ'in büyümesinin Türkiye'nin büyümesi anlamına geldiğini biliyoruz. Açıklanan istatistikler, toplam 15 milyon 27 bin 910 işçinin sadece yüzde 14,13'üne denk gelen 2 milyon 123 bin 685'inin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." dedi.

"HAK-İŞ istikrarlı büyümesini sürdürüyor"

HAK-İŞ'in 20 sendikası ile toplam üye sayısının 730 bin 516 olduğunu kaydeden Karafil, "Bir önceki döneme göre üye sayısını 19 bin 221 artıran konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı, KKTC'de bulunan Kıbrıs Kamu-Sen Sendikamızın 2 bin 300 olan üye sayısı da eklendiğinde, 732 bin 816'ya yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

"HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımız Türkiye birincisi ve üçüncüsü"

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının 238 bin 860 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük sendikası, Öz Sağlık İş Sendikasının da 195 bin 936 üye sayısı ile Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası olma özelliğini koruduğunu kaydeden Karafil, Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikalarımızla birlikte HAK-İŞ'e bağlı 8 sendikanın sektörünün lideri olduğunu vurguladı.

Hizmet-İş Sendikasının Türkiye'nin ve Genel İşler İşkolunun lideri olmaya devam ettiğinin altını çizen Karafil, "Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Öz Orman-İş Sendikamız, Öz Gıda-İş Sendikamız, Öz Ağaç-İş Sendikamız, Medya-İş Sendikamız, Öz Finans-İş Sendikamız, Öz Sağlık-İş Sendikamız ve Öz Güven-Sen Sendikamız kendi işkollarında birinci oldu. Türkiye'nin en büyük sendikası da olan Hizmet İş Sendikamızla birlikte, Konfederasyonumuza üye toplam 8 sendikamız sektörünün lideri oldu." dedi.

Üç sendikamız haksız bir şekilde baraj altında kalmıştır

HAK-İŞ'in bütün çabalarına rağmen hayata geçirilen 696 sayılı KHK ile yapılan işkolu değişiklikleri sebebiyle, konfederasyona bağlı bazı sendikalarının, üyelerinin önemli bir kısmını kaybettiğini kaydeden Karafil, Öz Büro-İş Sendikası, Enerji-İş Sendikası ve OLEYİS Sendikasının üyelerini kaybederek baraj altında kaldığını duyurdu. Karafil açıklamasını şöyle tamamladı: "HAK-İŞ olarak sendikal örgütlenmeyi ve sendikal rekabeti olumsuz etkileyen bu durumun düzeltilmesi için öneri ve taleplerimizi her platformda dile getirdik. Bütün olumsuzluklara karşın HAK-İŞ büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecektir. HAK-İŞ'e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ'in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha büyük ve daha güçlü Türkiye ve HAK-İŞ için çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.”