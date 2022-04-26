İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hak-İş'e bağlı sendika başkanları iftar programında buluştu

İş) bağlı sendikaların başkan ve yönetimleri iftar programında bir araya geldi.


Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat'ın, konfederasyon üyesi sendikalara düzenlediği iftar yemeğine, Öz Petrol-İş Genel Başkan Yardımcıları Hakan Karaman ve Hasan Gürcan, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hak İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Hizmet-İş Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut ve yönetimi, Öz Sağlık-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek ve yönetimi, Öz Çelik-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Enerji-İş Ege Bölge Başkanı İlker Çelikol, Öz Ağaç-İş Sendikası İzmir İl Başkanı Bilal Korkmaz katıldı.


İftarın ardından sohbet ortamında geçen programda, sendikaların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.