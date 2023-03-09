Hakkında 17 yıl 9 ay kat'i hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay hükümlü olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay hükümlü olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat: 10.15 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 17 yıl 9 ay hükümlü olan H.K. isimli şahsı yakaladı. H.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.