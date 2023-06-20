Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ve Alaşehir ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nca hakkında kesinleşmiş 14 yıl 38 ay hapis cezası olan A.R.U isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemece çıkarılan şüpheli, tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası olan H.İ.K isimli şahıs, yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.