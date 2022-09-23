İhlas Haber Ajansı

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Halı saha filelerine takılan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde halı saha filelerine takılarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halı saha filelerine takılarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Sarıgöl'de bulunan Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki ağaçlarda dolaşan kedi, bir anda dengesini kaybederek ağaçların altındaki halı sahanın tavan filelerinin üstüne düştü. Ayakları filelere takılan kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle kedinin bulunduğu yere ulaşarak, mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucu filelerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

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