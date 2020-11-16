Halitpaşa'da sıcak asfalt başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmasını başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde asfalt sezonunu rekor bir seviyeyle tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının elverişli olması nedeniyle Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi girişinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, yolun yeni ve modern bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hava şartlarının elverişli olmasını avantaja çevirdiklerini belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Halitpaşa Mahallesi'ne sözünü verdikleri sıcak asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.