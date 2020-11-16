İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halitpaşa'da sıcak asfalt başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmasını başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmasını başlattı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde asfalt sezonunu rekor bir seviyeyle tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının elverişli olması nedeniyle Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi girişinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, yolun yeni ve modern bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hava şartlarının elverişli olmasını avantaja çevirdiklerini belirten Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Halitpaşa Mahallesi'ne sözünü verdikleri sıcak asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.