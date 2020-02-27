Halk Eğitim Merkezlerinde ‘Maske üretim kursu' açılsın önerisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2019 yılı çalışmalarını değerlendiren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2020 yılında açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verdi. Toplantıda son dönemlerde yaşanan deprem olayları nedeniyle depreme karşı eğitimler ve korona virüsü salgını nedeniyle de maske yapım kurslarının açılması yönünde öneriler sunuldu.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında toplam 539 kurs açılırken bu kurslardan 11 bin 224 vatandaş yararlandığı belirtildi. 2020 kurs planları da belirlenen toplantıda son dönemde yaşanan depremler ve virüs salgınları göz önünde bulundurularak deprem bilgisi ve korunma, maske üretim kursları, ilk yardım kursları, evlilik öncesi ve sonrası kursları, bilişim, teknoloji ve çocukların korunması gibi alanlarda kursların açılması konusunda öneriler sunuldu.

2020 yılı kurs planları hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, “Bugün burada yapacağımız öneriler doğrultusunda 2020 yılında açacağımız kursların planlamasını yapacağız. Son günlerde yaşadığımız deprem olaylarında, televizyonlarda izlediğimiz kamu spotunda, görevli ‘içinizde ilk yardım bilen var mı' diye bir soru soruyor, ancak hiç kimseden ses çıkmıyor. Bu spot doğrultusunda, bu yıl Alaşehir'de her evden en az bir kişinin ilk yardım kursu almasını sağlayacağız” dedi.

“80 milyon maske ihtiyacımız olacak”

Dünyayı sarsan korona virüsü nedeniyle maske üretiminin önemli olduğuna vurgu yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Depremle ilgili evlerimizde alabileceğimiz önlemler, deprem yaşanan yerlerde nasıl davranılması gerektiği, maske üretimi, tekstille ilgili bölümler olabilir. Yarın Yarın ‘ülkemizde maske kullanacağız' dediğimiz zaman günde 80 milyon maske ihtiyacımız olacak. Yetişemeyiz. Şu anda Çin'e yetişemiyoruz. Yaklaşık 10 liraya aldığımız maskeler şu anda 25 lira ile 30 lira arasında cinslerine göre değişen fiyatları var. Oysaki maske üretmenin çok basit olduğunu görürsünüz. Basit bir teknikle maske üretimine geçebiliriz. Hem ülkemize katkı sağlamış oluruz. Yarın öbür gün Alaşehirimizde bir korona virüsü vakası olduğunda 105 bin maskeyi kendimiz üretebilir hale gelebiliriz. Belediyemizin her türlü yeri, dükkanları, düğün salonları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün hizmetinde olduğunun bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Bugün burada alınan öneriler doğrultusunda İlk yardım, velilere yönelik teknolojiyi doğru kullanma, teknolojiden doğru istifade etme, internetten doğru istifade etme konulu velilerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili seminerler düzenleme, çalışmamız olacak. Oyunsallaştırma tekniği ile sosyal sorunları çözme, çözümünde kullanabilir miyiz veya hangi sosyal sorunları hangi teknikle çözüme ulaştırabiliriz, bunları değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar toplantıda Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından rutin kursların yanında deprem bilgisi ve depremde alınması gereken önlemlerin yanında maske üretimi kursları açılması konusunda öneri sundu.

Toplantıya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kıymık, Alaşehir'de görev yapan okul müdürleri ve kurum müdürleri katıldı.