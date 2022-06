Halk eğitimden muhteşem yıl sonu sergisi

Serginin açılış törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve eşi Nur Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çelik, müdür yardımcıları, öğretmen ve usta öğreticiler ile davetliler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çini işlemeden ebruya, yöresel kıyafet dikiminden Manisa Bezine, kağıt rölyef ve resimden ahşap boyamaya yaklaşık bin eserin yer aldığı sergi, törene katılan protokol üyeleri tarafından kurdele kesiminin ardından katılımcılar tarafından gezildi.

Fuaye Salonundaki serginin ardından katılımcılar Lale Salonunda düzenlenen kurslarında görevli öğretmenlerin hazırlamış olduğu gösteriye katıldı.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çelik, son 1 yıl içerisinde açılan 1152 adet kursta toplamda 17 bin 193 kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.

Eğitim ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini belirten Çelik, “Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi olarak “Her zaman Her yerde Herkes için Eğitim” anlayışı içinde temel hedefimiz, yaş, cinsiyet, eğitim durumu fark etmeksizin bireylerin eğitiminin yaşam boyu devam etmesini sağlamak amacıyla talep edilen, her alanda yeterli kursiyer sayısı, öğretmen ve yer olmak şartıyla her türlü Mesleki-Teknik ve Genel Eğitim Kurslarını açmaktır. Kurslarımızla Köylerdeyiz, 1000 okul ve Hayat Boyu Öğrenen Mahalle projelerinde okullarımızda ve mahallelerimizde genel eğitim ve spor kursları açtık” diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından eğitim alan kursiyerlerin hazırlamış olduğu Halk oyunları ekibi zeybek gösterisi, Ana sınıfı dans gösterisi, Karaağaçlı Engelsiz Yaşam Merkezi Sema gösterisi, Karaağaçlı Engelsiz Yaşam Merkezi Latin dans gösterisi, ses eğitimi kursu kursiyerleri tarafından müzik dinletisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Tören, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nde kurulduğu günden bu yana müdürlük yapan isimlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilmesi ile sona erdi.