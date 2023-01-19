Halk Korosundan muhteşem performans

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğretmeninden, esnafına, ev kadınından, lojistik uzmanına, iş insanından, emeklisine farklı alanlardan müzikseverlerin bir araya geldiği koro verdiği konserle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi ve Turgutlu Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkıları söyleriz” Türk Sanat Müziği Konserinde vatandaşlar salona sığmadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkıları söyleriz” projesinde Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nin kurslarında Şef Murat Sargın yönetiminde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Türk Sanat Müziği korosu güzide eserleri seslendirdi. Turgutlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen gecede Türk Sanat Müziği Korosu güzel bir performansın ardından seyircilerden tam not almayı başardı.

Programın ardından Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya Koro şefi Murat Sargın'a plaket takdim ederken, başaralı performanslarından dolayı tüm ekibi tebrik etti.