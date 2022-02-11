İhlas Haber Ajansı

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Halk oyunlarında Alaşehir'in gururu oldular

Manisa’da gerçekleştirilen okullar arası halk oyunları yarışmasında yıldızlar kategorisinde Alaşehir Özel Üstek Koleji birinci oldu.

Manisa'da gerçekleştirilen okullar arası halk oyunları yarışmasında yıldızlar kategorisinde Alaşehir Özel Üstek Koleji birinci oldu.


Alaşehir Özel Üstek Koleji Halk Oyunları ekibi Manisa'da yapılan okullar arası halk oyunları yarışmalarında yıldızlar kategorisinde birinci olarak Alaşehir'in gururu oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Himmet Efe Cengiz tarafından çalıştırılan halk oyunları ekibi Manisa'da şampiyon olarak Alaşehir'e döndü. Beden Eğitimi Öğretmeni Himmet Efe Cengiz, "Öğrencilerimiz Yıldızlar Kategorisinde Manisa birincisi olarak, Alaşehir'in gururu oldu. Öğrencilerimi, derslerinin dışında sosyal etkinliklere de katılmaları nedeniyle kutluyorum. Bu bir özveri işi, bir gönül işi. Öğrencilerimiz ve okul yönetimini bizlere bu ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

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